Edu Guedes para de negar relacionamento com Ana Hickmann | A TARDE

A polêmica do suposto relacionamento de Ana Hickmann com Edu Guedes está longe de terminar. Embora ambos tenham negado qualquer relação romântica, o chef de cozinha não contestou os rumores de namoro ao colunista Leo Dias. No entanto, ele esclareceu que nunca foi amante de Hickmann enquanto ela estava casada com Alexandre Correa.

Em uma declaração enviada ao colunista, Edu Guedes afirmou: "Não houve relação anterior, e as alegações têm apenas a intenção de difamar minha reputação".

A posição surge após Correa mover uma ação judicial contra Guedes, buscando sua prisão, alegando constrangimento causado ao filho de Alexandre com Ana Hickmann, Alezinho.

É importante notar que Guedes também entrou com uma queixa-crime contra Correa, acusando-o de difamação, em relação às alegações de romance com Ana Hickmann durante o casamento dos dois.

A defesa de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, protocolou um pedido de prisão contra Edu Guedes, além de uma multa a ser paga por ambos, no valor de R$ 500 mil.

Os advogados argumentam que Hickmann e Guedes causaram constrangimento a Alezinho, filho da apresentadora e de Correa, de 9 anos. A defesa também menciona alegações de coação e alienação parental em documentos apresentados à Justiça.

Nota racista

Vale lembrar que o termo “denegrir”, utilizado pela equipe de Edu Guedes, é considerado racista. Pelo dicionário Michaelis, a palavra, de origem no latim, significa "ficar ou fazer ficar escuro", mas a sua aplicação tem como objetivo o significado de "manchar(-se) a reputação", ou seja, que algo que seja negro ou escuro é algo ruim. Em 2022, a Defensoria Pública da União (DPU), através do X (antigo Twitter), falou sobre o uso.

"O longo período de escravidão que o Brasil enfrentou ainda deixa marcas na forma como nos comunicamos. Expressões de cunho racista continuam sendo usadas todos os dias, muitas vezes sem que as pessoas se deem conta do significado profundo do que estão dizendo", explica o órgão. "Muitas dessas expressões associam a palavra negro ou preto a coisas ruins. Já outras, como 'inveja branca', fazem boas associações às pessoa de pele clara", disse o órgão.