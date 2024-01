Após dança sensual, O Kannalha elogia Vittar: “sorte a minha” | A TARDE

O clima esquentou no Palco do Festival Virada Salvador na noite deste sábado, 30. Em meio a polêmicas sobre um suposto relacionamento, Pabllo Vittar e O Kannalha não se deixaram intimidar e dançaram coladinhos o feat “Penetra”.

>>> Pabllo Vittar e Kannalha fazem performance sensual no palco: “te amo”

Após a performance picante, o pagodeiro baiano elogiou o “corpaço” de Vittar. No entanto, Kannalha voltou a afastar qualquer rumor de envolvimento amoroso entre ele e Pabllo.

“O relacionamento da gente é de trabalho só, graças a Deus”, disse ele. Apesar disso, o cantor diz que muita gente tem torcido por um algo a mais entre os dois e ainda elogiou Vittar.

“Pelo amor de Deus, a Pabllo é uma carreta”, afirmou o repórter Dinho Júnior. “É verdade, sorte a minha que eu cheguei lá e pô…”, confirmou Kannalha, relembrando a dança sensual ao lado da artista.

Artistas performaram "Penetra" | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo o baiano, a especulação do romance se dá mais pelo seu estilo musical. Citando um dos seus maiores sucessos, ele diz que “tem a cremosidade e não pode fazer nada”.

“Rapaz, vai ver porque o Kannalha normalmente tem ‘a senha que deixa todo mundo fraquinha’ Aí, todo mundo acha que onde eu tô envolvido tem que ter um pouquinho de sacanagem, tem que estar envolvido um pouco de cremosidade, eu não posso fazer nada, eu tô aí fazendo só o meu papel”, brincou.

Juntos no âmbito profissional, Kannalha já disse que vai fazer o convite para Pabllo voltar ao seu trio no Carnaval de 2024. Neste ano, em plena estreia na folia momesca, o cantor recebeu a drag queen no circuito Dodô (Barra/Ondina).

“Vou tentar, porque a mulher é internacional, né? A gente tem essa troca”.

Entenda a história

Em agosto, a ex do cantor 'O Kannalha', Quele Souza afirmou que ele havia terminado com ela porque estava apaixonado por Vittar. A fisioterapeuta diz ter desconfiado do envolvimento após a aproximação pela gravação de “Penetra” e foi tirar a história a limpo, mas o Kannalha teria pedido para ela entender a situação, pois o relacionamento seria bom para a carreira dele. “Não tenho nada contra, mas eu sabia já. Ele ainda queria que eu aceitasse isso”, contou ela.

Segundo Quele, o cantor teria traído ela com Pabllo Vittar. “Era a maior falta de respeito entre eles dois”, disparou.

Vittar e Kannalha negaram tudo. Mas em outubro, a cantora se referiu ao pagodeiro baiano como "meu namorado", reacendendo os boatos de um suposto romance, durante o feat dos dois na sua festa de Halloween.