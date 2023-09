Após entrevista polêmica, Leo Dias e Simaria se enfrentam na justiça

O colunista Leo Dias e a cantora Simaria se enfrentarão na justiça pela primeira vez. Tudo começou após uma entrevista dada pela artista ao jornalista, onde, entre outros assuntos, fez várias críticas à irmã, sua ex-dupla sertaneja Simone.

Após as declarações irem ao ar, Simaria se arrependeu e tentou tirar a entrevista do ar. Ela chegou a mover ações contra Leo Dias, uma pedindo a retirada da entrevista do ar e outra pedindo para nunca mais ser citada por ele em matérias que envolvam o processo de separação com Vicente Escrig.

No 'Fofocalizando', Leo Dias afirmou que eles se enfrentarão e ficarão cara a cara em audiência marcada para o próximo dia 26 de setembro, quando será realizada uma tentativa de acordo e conciliação entre as partes.