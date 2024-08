Após lutar por guarda, Militão deixa a filha para curtir festa de Vini Jr.

Ida de Militão a festa de Vini Jr. não pegou bem na web - Foto: Reprodução | Instagram

As polêmicas em torno de Éder Militão não param de surgir. O jogador foi um dos convidados para os 24 anos do amigo Vini Jr., no Rio de Janeiro. Mas para curtir a festa, o craque teria deixado a filha Cecília, de 2 anos, em casa, durante sua passagem pelo Brasil, para ir à série de comemorações do parceiro de time.

Ele, que compartilha a guarda da pequena com Karoline Lima, recentemente, pediu a guarda total da filha na Justiça. Em um processo movido contra a ex, ele chegou a afirmar ter abdicado da convivência com amigos e baladas para cuidar de Cecília.

A ida de Militão a festa de Vini Jr. não pegou bem na web. Vários internautas criticaram o atleta e o chamaram de contraditório.

“O Militão com os amigos do Real Madrid no aniversário do Vini Jr, enquanto a Ceci está com ele. Achei que ele tinha abdicado da vida social depois de virar pai”, questionou um usuário.

Entenda

Militão teria resolvido processar Karoline após ela impedir que a filha viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá fosse contratada. A justiça acatou o pedido e determinou que ela liberasse a ida da filha para a Espanha, tendo ainda a opção de indicar alguém de sua confiança para acompanhar a criança.

Éder pediu ainda que Karoline fosse impedida de se mudar para o Rio de Janeiro, alegando que a mudança pode comprometer o convívio da filha com os avós paternos, que residem em São Paulo.

O jogador chegou a comprovar pagamento de empregada doméstica, aulas de natação e outras coisas, que, segundo ele, não estavam sendo usufruídas pela garota. Karoline, por sua vez, afirmou que Militão estaria prejudicando uma prestadora de serviço inocente e disse que as aulas corriam normalmente.