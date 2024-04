Após polêmica, Carlinhos Maia revela salário de empregadas; confira | A TARDE

Depois de se tornar um dos nomes mais comentados nas redes sociais na última semana após mostrar suas empregadas domésticas limpando um coqueiro de sua mansão, em um lugar alto, sem nenhuma proteção, o influenciador Carlinhos Maia revelou o valor que cada uma das funcionárias recebe.

Ao Portal Leo Dias, Carlinhos revelou que Andréia tem um salário de R$ 5 mil, enquanto Adriana e Cássia recebem R$ 3 mil. Os valores são acima da média do salário pago às empregadas domésticas no estado de São Paulo, onde o influenciador vive com o marido, Lucas Guimarães.

No estado paulista, por exemplo, os salários de doméstica tem a média de R$ 1,5 mil, mensal.

Além de expor as funcionárias limpando o coqueiro, outro detalhe foi motivo do influenciador receber mais críticas. O fardamento usado pelas funcionárias, possuem as iniciais dele (CL), e do marido (LG), costuradas na região do peito.