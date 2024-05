Após polêmica, Davi surge cozinhando e convoca “geral” para festa | A TARDE

Apesar do polêmico término com Mani Reggo e do tempo chuvoso, Davi não abriu mão de celebrar a sua vitória no BBB 24 com uma mega festa em Cajazeiras, neste domingo, 21. Animado, o agora milionário gravou um stories convocando todo mundo a comparecer ao evento, marcado para às 16h, no tradicional Campo da Pronaica, em Cajazeiras X.

No post, Davi diz que a vitória no reality show não foi só dele, mas sim, “do povo baiano”. Fala, seus calabresos, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Gente, é o seguinte, hoje eu tô passando aqui pra informar vocês que é 16h lá no campo da Pronaica de Cajazeiras, Salvador, Bahia, vai tá rolando um mega show, pra quê? Para comemorar a vitória do povo baiano, né? Da gente que sofreu, desse povo nordestino, que sofremos lá no Big Brother, porque quando um ganha, todos ganham, não é verdade? O título não vem pra mim, o título vem pro povo, vem pra gente, então, vamos estar comemorando lá às 16h com a participação de alguns cantores, e você é meu convidado especial, tá certo?”, pediu.

Para a festa de Davi deste domingo, são esperadas as seguintes atrações: La Fúria, Kart Love, Silvanno Salles e Vitor e Diogo.

Nas redes sociais, a mãe de Davi, Elisângela Brito, mostrou o filho na cozinha. “O homem acordou cedo e já fez foi coisa”, escreveu.

Logo após a chegada em Salvador, Davi foi para uma casa no litoral norte do estado e ainda gravou para o seu documentário da Globoplay.