Após término, Luva de Pedreiro e Távila comemoram aniversário do filho | A TARDE

O influenciador digital e jogador de futebol Iran de Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, comemorou, ao lado da ex-companheira Távila Gomes, o segundo mês de vida do primeiro filho dos dois, Davi Cristiano Ronaldo.

"Dois meses do melhor presente que Deus nos deu", escreveu o influenciador no Instagram em foto com o filho e a criadora de conteúdo. O tema da festa da criança foi futebol, umas das paixões de Luva de Pedreiro.

Após polêmica em torno do relacionamento dos dois, Távila anunciou o término com o influenciador, mas ambos seguem compartilhando momentos ao lado da criança. Segundo desabafo da criadora de conteúdo, ela teria deixado explícitos a causa do fim do relacionamento.

"Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo", disse na época.

Na mensagem, Távila dizia ainda que permite a convivência com Luva apenas por causa do filho, mas "isso quando ele quer".

Publicações relacionadas