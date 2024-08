Astro de Power Ranger agride idoso de andador e está foragido

Power Ranger verde - Foto: Reprodução

O ator Hector David Rivera, 35, conhecido por interpretar o Power Ranger verde na franquia, está sendo procurado pela polícia após agredir um idoso que utiliza andador em um estacionamento.

>>> Fora de tributo a Marília Mendonça, Roberta Miranda estaria 'indignada'

A polícia de Nampa, em Idaho, já emitiu um mandado de prisão contra ele. Segundo o New York Times, Hector está sendo acusado de contravenção em vez de crime, já que o homem que ele empurrou relatou à polícia que não ficou ferido. Esse tipo de acusação acarreta uma sentença máxima de seis meses de prisão e uma multa equivalente a R$ 5.600.

O intérprete do Power Ranger verde viveu o personagem em adaptações de filmes e programas de TV entre 2011 e 2015. Essa não foi a primeira vez que ele teve problemas com a polícia.

>>> Leia também: Alesson Lima dá "spoiler" do 'CarnaAlê’: "Feliz e realizado"

Rivera, cujo nome artístico é Hector David Jr., já foi acusado de resistência à prisão no Condado de Hillsborough, na Flórida, em janeiro de 2023, e de violência doméstica no Condado de Broward, também na Flórida, um mês depois. Ele não comentou o incidente com a publicação.