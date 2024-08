Ator de fetiche escatológico recebe apoio de famosos: “Desproporcional”

O ator Fernando Mais - Foto: Reprodução

O ator Fernando Mais, que atuou no live-action de "Turma da Mônica" e ficou mais conhecido após ter o seu fetiche sexual escatológico exposto na web, vai receber apoio financeiro de famosos. O artista revelou que após a repercussão na internet, não conseguiu novos trabalhos e vive uma situação financeira precária.

Fernando, cujo pseudônimo é "Gustavo Scat" recebeu R$ 7 mil do ex-BBB e economista Gil do Vigor. Já o youtuber Felipe Neto prometeu enviar R$ 3 mil por mês durante um ano até a situação do ator melhorar.

"Vc não merece passar por nada disso, é um ódio e um horror totalmente desproporcional", escreveu o influenciador nas redes. Ele também lamentou não ter um emprego para oferecer.

Fernando Mais agradeceu a doação de Gil do Vigor. "Fiquei muito feliz em receber o apoio de alguém que admiro tanto. Ele disse que sou maior que tudo isso e que vou superar. Obrigado pelo coração que você tem, Gil", escreveu o ator, que comentou também sobre o conselho sobre sexualidade que recebeu do influencer.

O ator comentou que não passa necessidade nem fome, mas desabafou: "É desesperador receber 'hate' todos os dias e não conseguir mais trabalhar em uma carreira que construí minha vida toda".

Entenda o caso:

No último final de semana, Fernando revelou estar tomando medicamentos antidepressivos após ser alvo de uma exposição sobre algumas de suas práticas sexuais.

Tudo começou há cerca de um ano, quando ele passou a divulgar seu livro ‘Quero Scat – O Sexo com Cocô, Mijo e Peidos’, que trata de um fetiche escatológico ao qual é adepto, e, desde então, o passou a ser atacado nas redes sociais.

O nome de Fernando chegou a entrar nos assuntos mais comentados do X. Ele relatou chateação com a reação do público. Um dos críticos foi justamente o youtuber Felipe Neto, que mudou de opinião após conversar com o ator.

