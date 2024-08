Áudio de blogueira detonando cantores de pagodão vaza na web

Renatinha opinou sobre o cachê do Major e do Pittybull - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um áudio polêmico da blogueira Renata Machado, mais conhecida como Renatinha, tem causado um reboliço nas redes sociais desde esta quarta-feira, 31, quando caiu na web. Desbocada, a influencer digital havia feito um desabafo no status do WhatsApp pessoal dela sobre o preço do cachê de dois cantores do pagodão baiano, afirmando que não pagaria o valor cobrado pelo show de "Oh Major" e nem pelo "Pittybull".

Com o vazamento, a mensagem de Renatinha acabou chegando ao ouvidos dos artistas, que não deixaram barato e rebateram o comentário dela. "Vocês têm que entender uma coisa: o músico come, o músico tem família, o músico de alimenta, né? Todo mundo da banda recebe dinheiro, a gente paga a van para se deslocar para os locais, e as vans não são baratas, então não é R$ 5 mil que a gente pede e bota no bolso não", explicou Guilherme Verçosa, vocalista da banda Oh Major.

Assim como o colega de profissão, o Pittybull ficou bastante chateado com a situação e deu o papo para a influenciadora: "Não babo ovo para blogueiro nenhum aí. Se tiver amizade com nós, tem. Se me tratar bem, eu vou tratar bem, como eu tratava você, eu gostava, mas veio falar mal de mim e veio destratar do meu trampo, desfazer? Bota o vira-lata, que é melhor. O vira-lata fica lá cantando para fazer a festa dela de aniversário. Bota o vira-lata e no lugar do major chama o tenente, com todo respeito às autoridades".

Assista:

Renatinha se pronuncia após a repercussão



A fala de Renatinha Machado pegou super mal com a galera, que detonou a fala dela e a acusou de estar querendo colocar preço no trabalho dos outros. Ela foi bastante criticada nas páginas do Instagram e resolveu se pronunciar sobre o caso depois que os cantores gravaram o vídeo expondo o que havia acontecido,



"Não botei preço no negócio dele, porque eu não ofereci preço nenhum. Nem entrei em contato com ele, mandei minha produção falar com ele, como ele tem a produção dele, e outra coisa, não botei preço nas coisas dele e nem mandei ele abaixar o preço dele, simplesmente eu não vou pagar e dei minha opinião, gente", disse ela.

Revoltada, Renata Machado ainda orientou Oh Major a aprender a lidar com as opiniões contrárias. "As pessoas que são públicas têm que simplesmente aprender a lidar com opiniões, como as pessoas têm opiniões sobre mim. Eu não tenho que aturar as opiniões que as pessoas têm sobre mim?", concluiu.

Assista: