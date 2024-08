Ex-morena do 'É O Tchan' vira cantora de pagodão em Salvador

Joyce Mattos - Foto: Reprodução

Após saída polêmica do grupo É O Tchan, há sete anos, a dançarina e coreógrafa Joyce Mattos se lançou na carreira de cantora.

Primeiro, comandou a banda Minaloka. Agora, a gata está em voo solo, usando cabelos loiros e passa a assinar artisticamente como Joy.



Cantora, compositora, dançarina, coreógrafa e comunicadora, Joy quer se firmar como uma potência feminina no pagodão baiano.

Dedicada na qualidade musical, adepta de uma linha mais limpa, a morenaça afirma estar feliz e ansiosa para o lançamento do seu novo álbum, que será lançado ainda nesse semestre, gravado no Simão Studio, um dos mais procurados pelos artistas do gênero.

“Esse álbum possui as influências do bom pagode baiano, do samba de roda e o tempero de uma mulher que quer trazer uma cara nova para música de Salvador City”, afirmou Joy.