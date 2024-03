Bambam e Alemão brigam e quebram equipamentos de emissora de TV | A TARDE

Kleber Bambam e Diego Alemão protagonizaram uma briga nos bastidores do Programa do João, na Band. A confusão entre os ex-BBBs teria se iniciado após provocações no estúdio da emissora.

Segundo informações divulgadas no site Metrópoles, Bambam teria se irritado com Alemão e partido para a briga, destruindo até equipamentos de gravação.

Bambam foi ao programa do filho de Fausto Silva para falar sobre a luta com Popó, que perdeu após 36 segundos. Ele foi surpreendido pela produção com a chegada de Alemão, antigo desafeto.

Leia mais

>> Vitor Belfort chama Popó de "amarelão" e faz desafio a ex-boxeador

>> Popó X Bambam: saiba quanto cada um levou em luta de 36 segundos

Em outras ocasiões, os dois campeões do BBB discutiram por meio da imprensa e das redes sociais. Alemão chegou a convidar Bambam para subir no ringue e resolver as diferenças.

A Band não se pronunciou sobre o assunto.