Bruna Biancardi faz reclamação após mudança com Neymar: “Complicado”

Bruna Biancardi e Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Bruna Biancardi usou o seu Instagram nessa quinta-feira, 25, para comentar sobre a dificuldade de se adaptar ao fuso horário após viajar para a Arábia Saudita com a filha, Mavie.

Biancardi foi ao local para acompanhar Neymar Jr, que retornou ao país para os treinamentos do time Al-Hilal. “Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado… Nunca imaginei! Dessa vez está sendo complicado para pegar”, disse.



Segundo ela, Mavie está com dificuldades para se adaptar ao fuso horário. “No Brasil, a Mavie acorda às 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também… E aí o dia não rende!”.



