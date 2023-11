Bruno de Luca fala sobre acidente de Kayky: 'tive confusão mental' | A TARDE

O ator Bruno de Luca se pronunciou, nesta sexta-feira, 3, pela primeira vez, após o acidente de Kayky Brito. Bruno, que também é apresentador, usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem sobre o atropelamento do amigo.

Em seu perfil no Instagram, Luca afirmou que vem vivendo uma “angústia muito grande” desde o incidente, que aconteceu no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro.

“Desde o dia 2 de setembro tenho vivido numa angústia muito grande. Minha principal preocupação era o estado de saúde do Kayky. Durante este período, mantive contato constante com a família dele, que sempre me atualizou sobre sua evolução. Desde que ele recebeu alta e teve acesso ao seu celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. Isso tem acalmado meu coração", iniciou.

O ator confessou, através de uma carta aberta, que há dois meses vem se consultando com psiquiatras e fazendo técnicas para ajudá-lo a superar o trauma do acidente.

"Estou fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado", confessou.

O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu à Justiça para pedir indiciamento do ator por omissão de socorro. O pedido foi atendido pela Justiça, no dia 17 de outubro. Desde então, Luca responde pelo crime.

Confira pronunciamento na íntegra:



Mas esses 2 meses também me trouxeram lições valiosas sobre a vida, a responsabilidade, limites e como a vida pode virar de cabeça pra baixo em segundos. Desde que o Kayky se mudou pra Curitiba, há pouco mais de um ano, nossos encontros ficaram mais raros. Naquela noite, nos encontramos pra celebrar os novos momentos de nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida, e esse exagero transformou comemoração em tragédia.

Desde então, venho me consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado. Segundo a Drª Júlia Fandiño, psiquiatra que venho me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa. De acordo com a ciência, a amnésia dissociativa consiste em um tipo de perda da memória provocada por trauma ou estresse e resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes.”

Por fim, Bruno deixou uma reflexão para os amigos e seguidores, além de destacar a importância dos aprendizados com os próprios erros.

“Crescemos e evoluímos com nossos erros e tropeços. E é isso que eu vou passar para a minha filha ao longo da vida, sempre existirá uma nova chance para se recomeçar. E eu recomeço olhando pra dentro, tentando vencer meus próprios obstáculos, com a certeza que a vida é linda e curta. A felicidade é um bem precioso que deve ser buscado todos os dias. Eu seguirei buscando a minha.



Com amor,

Bruno De Luca”