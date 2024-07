Cantora gospel é diagnosticada com câncer em estágio avançado

Artista é casada com Léo, ex-jogador do Cruzeiro - Foto: Reprodução | @camilacamposp - Instagram

A cantora gospel, Camila Campos, que está grávida de sete meses, fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, onde anunciou foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado.

Ela foi internada após sentir fortes dores. Na nota publicada no perfil oficial da cantora, há um pedido de oração para a cantora e a família. A artista é casada com Léo, ex-jogador do Cruzeiro. O casal tem uma filha de dois anos, Bela.

O perfil oficial do Cruzeiro deixou uma mensagem de apoio à família nos comentários da publicação: "Nós do Cruzeiro desejamos muita força para a Camila e toda a família. Estamos com vocês nesta corrente de positividade". Camila também atua com psicóloga.

