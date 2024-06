Cariucha pede perdão a Ney Matogrosso após 'matar' o cantor no SBT | A TARDE

Após cometer uma gafe no programa do Ratinho e sugerir que Ney Matogrosso já havia morrido, a apresentadora do Fofocalizando, Cariucha, se ajoelhou e pediu perdão ao artista de 82 anos.

Nesta segunda-feira, 3, ela foi jurada do quadro 'Dez ou Mil', no programa do Ratinho e disse que o artista deveria ser mantido em bom lugar. Um candidato prestou homenagem ao cantor e, em seguida, Cariucha disparou.

"Que linda homenagem para o Ney Matogrosso. Que coisa linda, ele vai estar muito feliz. Que Deus o tenha em bom lugar", contou Cariucha, que foi corrigida pelo humorista Igor Guimarães. "Ele tá vivo".

Ratinho também a repreendeu. "Você tá louca? Você matou o Ney Matogrosso". "Perdão, perdão. Ele não morreu? Desculpa, meu amor, é que você é um ícone, você é uma lenda", disse a ex-A Fazenda.

Nesta terça-feira, ela se ajoelhou e pediu perdão novamente. "Eu não sou tão inteligente quanto vocês, mas um monte de gente na internet também não sabia".

"Eu quero pedir desculpas ao Ney Matogrosso. Meu amor, você é um grande ícone. Eu não te vi mais na mídia, mas é que você não precisa [aparecer]. Se for necessário, eu peço perdão de joelhos. Muita saúde, porque você está vivíssimo!", disse.

Desculpa Ney Matogrosso, meu amor! Você é um ícone, é uma lenda! 😂❤️ #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/6TkmJafqvU — Cariúcha (@cariuchaoficial) June 4, 2024

