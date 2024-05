Carregado pelo povo, Davi chega a Cajazeiras para celebrar vitória | A TARDE

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito chegou em Cajazeiras no início da noite deste domingo, 21, para participar da festa no campo da Pronaica. O evento acontece em homenagem ao retorno do baiano a Salvador e a sua vitória no reality show da TV Globo.

Davi foi ovacionado pelo público assim que surgiu no local, e para poupar que o campeão pisasse na lama, a multidão até o carregou nos ombros.

Em discurso emocionado, o ex-motorista de Uber exaltou sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ele colocou sua vitória como uma conquista do povo preto, além de afirmar que ele representa milhares de pessoas com histórias de superação.

"Foi muito sofrido, ralado, foi difícil, mas conseguimos mostrar que o povo preto também consegue chegar lá no topo, que o povo preto também pode ser doutor. Hoje eu sei que represento milhares de pessoas com histórias sofridas, que também passaram por dificuldades. Acredita, porque Deus não dorme", falou.

Veja como foi a chegada de Davi





Ag. A TARDE