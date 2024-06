Casimiro é condenado por chamar participante de reality de "vagabundo"

Apresentador Casimiro Miguel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O streamer e apresentador Casimiro Miguel foi condenado a pagar R$ 10 mil a um participante de um reality que em 2021 foi chamado por ele de "vagabundo", em uma live. A Justiça de São Paulo alega que Casimiro ofendeu o mecânico Denilson Martins Jales e agora deverá indenizá-lo por danos morais.

"É crime, cadeia, cadeia no vagabundo. Não é de juízo que faltou não. É cadeia que faltou para você. Xilindró, vagabundo", diz Casimiro ao vivo em episódio do programa Supernanny (SBT) em que Denilson diz ter sido pai aos 22 anos, enquanto a companheira tinha 15.

No processo, o advogado que defende Denilson, chegou a pedir R$ 51 mil em indenizações e alegou que "Casimiro utiliza de sua popularidade para lucrar, injuriar e ofender o autor publicamente".

Casimiro alegou a sua inocência dizendo que seu canal é humorístico. Além disso, afirmou que não atribuiu os crimes de estupro ou de pedofilia a Denilson e que essa interpretação partiu do mecânico, que tirou de contexto os comentários feitos.

Segundo Casimiro, ele se refere ao fato da mulher ser "nova demais para entender o que seria criar um filho". Concluiu afirmando que as críticas e as sátiras feitas fazem parte do exercício de liberdade e opinião.

O juiz Ricardo Tseng Kuei Hsu, contudo, decidiu que Casimiro cometeu abuso ao chamar o mecânico de "vagabundo, um merda e paspalhão".

Por decisão judicial, o vídeo também deve ser excluído. No canal de cortes do próprio apresentador no Youtube, não é mais possível encontrar o material, mas ele pode ser assistido em canais não oficiais.