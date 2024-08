Celular proibido e R$ 500 mil: o aniversário de influencer em Salvador

Alesson Lima - Foto: Reprodução

O influencer baiano Alesson Lima revelou detalhes sobre a 5ª edição do 'Carnalê', festa de abadá em comemoração ao seu aniversário de 26 anos, que ocorrerá nesta quinta-feira (1º), em Salvador. Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, ele contou que este ano o evento terá um espaço reservado onde será proibida a entrada de celulares, seguindo a tendência de privacidade adotada por Anitta, Ludmilla e Gkay.

Proibido o uso de celular em área reservada

"Este ano, tudo será diferente em relação aos outros anos. Haverá uma estrutura mais bonita e tecnológica, com novos espaços para o público que quer curtir e acordar em paz, sem ver sua cara estampada nas redes sociais. Pensando nos participantes, na diversão, acredito que nem tudo precisa virar conteúdo ou ser filmado, e acho que não agrega na vida de ninguém. Então, vamos um cantinho para a galera se divertir sem celular", revelou Alesson Lima.

Durante uma live no Instagram, Alesson comentou que, a cada ano, o investimento no 'Carnalê' aumenta devido ao crescimento do evento, chegando a desembolsar em algumas edições até R$ 500 mil. Para nossa reportagem, o influenciador baiano informou que cerca de 30 pessoas trabalham diretamente com ele na organização. Já no dia do evento, cerca de 300 pessoas, envolvidas na organização, decoração, buffet, segurança e fornecedores, fazem a festa acontecer.

De onde vem a grana do 'Carnalê'

"Temos o Carnalê já pronto para mostrar que vai acontecer, com ou sem a presença de patrocinadores. É importante que as marcas estejam presentes em nosso evento porque o investimento é contínuo ao longo do ano, pagando coisas o ano todo, juntando recursos, e financiando o evento totalmente, 100% Depois, recuperando todo o valor investido com o apoio das marcas”, acrescentou Alesson Lima, pontuando que faz ajustes nas últimas horas do evento e que o balanço completo só acontece após término do evento.

Claudia Leitte será uma das atrações | Foto: Reprodução

Atrações da festa de aniversário de Alesson Lima

Entre as atrações confirmadas estão Parangolé, liderada por Tony Salles, Leo Marques, Robyssão e, como a principal atração, Claudia Leitte. Bolha assumido, Alesson contou sobre o processo de negociação para ter Claudia Leitte em seu aniversário e destacou que ainda não acredita que ela vai se apresentar no 'Carnalê'.

"A negociação foi incrível, muito, muito tranquila. Eu acho que pelo carinho que a gente tem um pelo outro facilitou, pela relação que a gente já tem. Me surpreendeu também, porque eu falava: um dia vou colocar, um vai ter, pode anotar que vai ter. A ficha ainda não caiu, estou nas nuvens", finalizou o influencer, criando o suspense sobre uma última atração surpresa.