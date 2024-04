Davi abre o jogo sobre reencontro com Mani: "Isso é Globo" | A TARDE

Após a mãe, Elizângela, anunciar, Davi também confirmou, na manhã desta sexta-feira, 19, que já se encontrou com Mani. "Já vi minha namorada, já conversei com ela ontem de noite, a gente tava no quartinho junto”, explicou ele nas redes sociais.

>>> Davi faz primeiro pronunciamento, mas deixa namorada de fora

Ainda segundo o baiano, o encontro foi dificultado pela agenda da Globo. “Gente, eu fui campeão do BBB, isso é Globo. Tem que ter noção e consciência de que tô cumprindo uma série de agendas, mas nunca vou deixar de ter um tempo pra ela”.

“Tive meu tempinho com ela ali já, já dei uns beijinhos nela, já abracei, já conversei com ela, tá tudo certo", completou.

Imposições

Mas segundo o colunista Daniel Nascimento do O Dia, há outro motivo ainda mais específico para a demora do reencontro. De acordo com ele, tudo não passa de uma estratégia da Globo: a emissora estaria atrasando o reencontro do casal simplesmente para subir a audiência do programa “Domingão com Huck”, já que o momento seria televisionado.

Amigos da coluna teriam dito que Davi chegou a questionar esse desencontro, mas sempre recebendo a informação de que ambos estão com a agenda lotada. Já Mani, estaria ciente da estratégia da Globo e por isso não teria se posicionado em suas redes sociais, mesmo com a pressão da mídia.