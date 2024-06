Davi dá 'show de estrelismo' e é barrado em camarim, diz colunista

Davi é o campeão do BBB 24 - Foto: Reprodução / TV Globo

O primeiro grande evento de Davi após o triunfo no Big Brother Brasil 24, o 'São João da Thay', foi marcado por controvérsias. Um dos principais convidados da festa, o baiano colecionou 'estrelismos' e chegou a ser barrado na porta de alguns camarins, revelou o colunista Lucas Pasin, do Uol.

No início do evento, Davi chegou a mostrar humildade e estava "acessível". Com o passar dos dias, no entanto, o baiano abandonou entrevistas e foi até vaiado enquanto caminhava por um camarote.

Ao tentar entrar no camarim de Pablo Vittar e Christian Chavez (ex-RBD), atrações da festa, Davi foi barrado. "Não teve paciência de esperar, porque se esperasse, conseguiria tirar sua foto", explicou o colunista.

A atitude incomodou os seguranças do evento. "Ele ficou batendo o pé, parecendo um mimado que queria entrar naquele espaço e não conseguiu", disse. "Foi só por teimosia e excesso de estrelismo ele acabou se perdendo".