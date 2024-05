Davi desmente a mãe e nega ter sofrido infartos na infância | A TARDE

Vencedor do BBB 24, o baiano Davi Brito se surpreendeu ao ser questionado sobre três possíveis infartos sofridos por ele enquanto servia o exército, durante sua participação no PodPah, nesta sexta-feira, 3.

A história foi difundida por sua mãe, Elisangela Brito, durante a passagem de Davi pelo BBB. O campeão desmentiu a história.

“Nunca sofri parada cardíaca, não. Falaram até isso, foi? Rapaz, não sabia disso não, sinceramente”, afirmou Davi.

Ainda no podcast, ele desabafou sobre as pressões na sua vida pessoal nas últimas semanas pós reality show. Visto na segunda-feira, 29, em um jantar com a influenciadora cearense Bárbara Contreras, o baiano disse que as pessoas só estão esperando ele “escorregar na banana”.

“Eu estou perdendo a minha privacidade. Eu sou solteiro e levei minha amiga para jantar. E a galera gravando. Pô, não posso nem jantar? Fui a um restaurante só. Eu não posso fazer mais isso?”, disse o ex-motorista de aplicativo.

