Davi e família mudam rotina de condomínio de luxo; saiba os bastidores | A TARDE

A chegada de Davi em uma mansão de luxo com sua família no litoral norte da Bahia está dando o que falar entre os moradores do condomínio onde o imóvel está localizado. Isso porque a notícia da estadia do campeão do BBB 24 movimentou o local, com pessoas tietando o brother na porta do seu mais novo endereço.

De acordo com uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, os condôminos tiveram uma experiência positiva com a chegada da família Brito, que trocou a vida simples no bairro de Cazajeiras, em Salvador, pelo condomínio de luxo em Barra do Jacuípe.



"A chegada dele [Davi] foi tranquila, é uma pessoa muito humilde, a família também é muito humilde, e a equipe dele é maravilhosa', afirmou a fonte, elogiando a família Brito.

O mais novo milionário do pedaço está hospedado em uma mansão luxuosa em Barra do Jacuípe, na costa do município de Camaçari, onde o aluguel mensal é de R$ 35 mil.

Com capacidade para até 15 pessoas, a propriedade, bem decorada, dispõe de 3 quartos climatizados, sala, cozinha e banheiros, além de uma área gourmet moderna com balcão de granito. Além disso, o brother está desfrutando de uma piscina, acompanhada de uma bela cascata, tudo isso dentro de um condomínio de luxo, com segurança privada, próximo à praia.