BBB: Davi e Alane ficam por três horas sozinhos em quarto de hotel | A TARDE

Vencedor do Big Brother Brasil (BBB), o baiano Davi Brito, que entrou no reality show em um relacionamento, e a paraense Alana Dias, passaram mais de três horas juntos em um quarto de hotel no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 19. A informação é do colunista Erlan Bastos, do jornal Correio Braziliense.



Davi Brito tem sido criticado por suposto mau comportamento após o confinamento na casa do BBB. Namorada do participante durante o programa, Mani Reggo se disse decepcionada, em postagem nas redes sociais.

>> Davi comenta atual situação com Mani: "Tô resolvendo"

Alane fez publicação nas suas redes sociais em que diz que “ama” Davi “e não é pouco”. No vídeo, Davi Brito mostra uma camisa que ganhou de Alane, que tem na estampa a bandeira do Pará. O baiano disse que quer ir a Belém em breve.

Reprodução I Redes Sociais