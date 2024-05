Mani Rego desabafa em meio à crise com Davi: "honrar quem sou" | A TARDE

Dois dias após tirar o status de esposa de Davi das redes sociais e revelar ter se sentido como um produto na prateleira, Mani Rego fez um novo desabafo nesta segunda-feira, 22.

Na mensagem, Mani afirmou que ainda não tem respostas para as perguntas que tanto ela quanto o público estão lhe fazendo.

"Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre", escreveu ela, que seguiu.

"Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história".

No sábado, dias após ficar em silêncio na web, Mani criticou precisar saber da "mudança do status do relacionamento por entrevistas".

Durante o programa, Davi a chamou de esposa em alguns momentos e, em outros, pontuou o desejo de casar com ela após o término do reality.

Entretanto, em entrevista a Ana Maria Braga um dia após vencer o reality, ele afirmou que estavam apenas se conhecendo.

Com a incerteza sobre a decisão dela, Davi já se pronuciou algumas vezes e chegou a pedir perdão à amada.

"É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto".

Confira o novo desabafo.