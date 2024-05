Depois de Davi, hackers invadem Instagram de mãe do campeão | A TARDE

A família Brito tem passado por poucas e boas desde que Davi ganhou o BBB 24. Para além do prêmio milionário e a visibilidade que ganharam através do programa, o ex-motorista de aplicativo e seus familiares foram envolvidos em várias polêmicas a partir do fim do reality e agora estão tendo que lidar com um ataque hacker no perfil oficial deles no Instagram.

>>> Davi recupera o Instagram hackeado e desabafa: "Não tá sendo fácil"

Tudo começou por Davi Brito, que teve a conta invadida pelos golpistas na noite dessa segunda-feira, 29, mas conseguiu recuperá-la na madrugada desta terça-feira, 30. Porém, Raquel e Elisângela Brito, irmã e mãe de Davi, respectivamente, também foram vítimas do mesmo crime e ainda não conseguiram resolver a situação.

Os hackers iniciaram a invasão aplicando golpes financeiros virtuais e oferecendo propostas falsas se passando pelo baiano. Agora, eles fazem o mesmo e tentam enganar os seguidores da mãe e da irmã de Davi. Prometendo altas quantias, eles acabam afetando também o bolso das familiares do campeão do Big Brother, já que elas utilizam do engajamento que possuem na internet para faturar com publicidades.

Raquel foi hackeada ainda na noite de ontem, junto com Davi Brito, já dona Elisângela virou alvo dos criminosos nesta manhã, quando o caso do filho já havia sido resolvido.

Hackeados e cancelados?

A invasão hacker ao perfil de Davi Brito repercutiu na internet, e os fãs do baiano voltaram a reclamar da falta de assessoria e apoio profissional nas redes sociais de Davi. Utilizando principalmente o X (antigo Twitter), eles lamentaram a situação, mas reclamaram da facilidade que o ex-BBB e seus familiares estariam dando para os golpistas.

“Por isso precisa de social mídia urgente. Uma conta dessas não dá pra ficar somente com vocês”, alertou um rapaz. “Amadorismo dá nisso! Falamos inúmeras vezes a respeito pra vocês. Vocês não escutam NINGUÉM, se continuarem assim já sabem o resultado!”, reclamou uma moça.

“Que o susto dessa noite com o Instagram faça o Davi pensar em colocar profissionais qualificados para cuidar de suas redes e das ações dele. O estrago foi grande e o susto também! A Raquel quer o bem dele, mas não tem experiência nessa área e nesse meio artístico”, comentou uma terceira.