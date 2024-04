Desembargadora cita ato desproporcional e libera passaporte de Joelma | A TARDE

Após ter o passaporte bloqueado no âmbito de uma ação trabalhista, a cantora Joelma teve o documento liberado.

A decisão foi assinada pela desembargadora Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Ao Portal A TARDE, a Urbano Vitalino Advogados, escritório que representa a artista, afirmou que o desbloqueio ocorreu em menos de 48 horas após a medida inicial.

Segundo a defesa da cantora, foi comprovado "que tais débitos não têm relação direta com a artista".

"As dívidas remontam a um período da carreira da banda em que Joelma não exercia qualquer controle sobre sua administração financeira".

No comunicado, o escritório aponta ainda que Joelma agradece o apoio dos fãs e confiança na Justiça.

"Joelma expressa sua gratidão pelo apoio inabalável de seus fãs e ratifica a sua confiança de que as questões serão resolvidas de forma justa pelo Poder Judiciário. A Artista seguirá focada em sua exitosa carreira, sem esquecer de cuidar do bem estar de sua equipe".

Joelma teve o passaporte bloqueado após decisão do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife. A medida foi tomada no âmbito de uma ação trabalhista em que a cantora e sua antiga empresa com o ex-marido, Ximbinha, foram condenadas a pagar mais de R$ 1 milhão a um ex-empresário da banda Calypso.