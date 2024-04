Justiça bloqueia passaporte de Joelma em ação trabalhista milionária | A TARDE

A cantora Joelma teve seu passaporte bloqueado após decisão do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife. A medida foi tomada no âmbito de uma ação trabalhista em que a cantora e sua antiga empresa com o ex-marido, Ximbinha, foram condenadas a pagar mais de R$ 1 milhão a um ex-empresário da banda Calypso.

A defesa de Joelma afirmou que planeja entrar com um habeas corpus em favor da cantora. Os advogados alegam que a decisão viola seu direito constitucional de ir e vir, assim como seu direito de exercer sua profissão, visto que ela está no exterior a trabalho.

A ação trabalhista está em fase de execução e a Justiça busca meios para quitar a dívida com o ex-empresário. O valor inicial do processo era de R$ 843 mil em 2021, mas agora ultrapassou R$ 1 milhão.

A Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de valores que seriam pagos à cantora por shows realizados por ela. Isso incluiu R$ 125 mil que seriam transferidos pelo município de Caruaru, em Pernambuco, mas acabaram sendo penhorados.