Durante BBB, Tadeu Schmidt brinca com "profecia" de Baby do Brasil | A TARDE

O apresentador do Big Brother Brasil (BBB), Tadeu Schmidt, fez uma menção bem-humorada ao diálogo entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo, que aconteceu no Carnaval de Salvador na noite deste sábado, 10.



No momento em que o trio de Ivete parou para que a cantora conversasse com Baby do Brasil, próximo do fim do circuito Barra-Ondina, a ex-Novos Baianos sugeriu que o apocalipse aconteceria em até dez anos.

"Arrasem na Avenida e vamos ser felizes antes do apocalipse", disse Tadeu, ao encerrar o BBB neste domingo, 12. Em seguida, a TV Globo começou a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro.

A "profecia" de Baby do Brasil virou meme e provocou comentários negativos, como o do vocalista da banda Psirico, Márcio Victor, que alegou que a ex-Novos Baianos precisa tomar remédio.