Elza, Caio e Cissa: relembre famosos que perderam filhos precocemente

Famosos que perderam seus filhos de forma precoce - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa Ingra Soares usaram as redes sociais para contar que o filho caçula Arthur, de 11 meses, morreu na madrugada desta terça-feira, 9. O menino nasceu com a síndrome de Patau, a doença genética é caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de más-formações congênitas.

Mas Zé Vaqueiro não é o único artista a passar por esse momento delicado. O Portal MASSA! reuniu casos de famosos que perderam seus filhos de forma precoce.

Elza Soares

Elza Soares | Foto: Reprodução | @elzasoaresoficial

A cantora foi obrigada pelo pai a casar aos 12 anos e com 13 engravidou pela primeira vez. Os dois primeiros filhos da artista morreram bem pequenos devido à desnutrição. Com poucas semanas de vida os meninos nem chegaram a ser registrados.



Elza também teve que conviver com outro luto. Em 1986, aos nove anos, Garrinchinha, fruto da relação da cantora com o jogador Garrincha, morreu em um acidente. Garrinchinha voltava de Pau Grande, no Rio de Janeiro, cidade natal do pai, depois de jogar uma partida de futebol. O carro que ele estava desgovernou-se, a porta abriu e o garoto foi lançado para fora, não resistindo aos ferimentos.

Caio Castro

Caio Castro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em 2013, o ator Caio Castro também experimentou a perda precoce. A filha com Naise Aquino, faleceu três dias após o nascimento. Valentina morreu devido a uma má formação genética no coração.



Whindersson Nunes

Whindersson Nunes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em 2021, o humorista perdeu seu primeiro filho, João Miguel, fruto do relacionamento com a influenciadora Maria Lina. O bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas. Ele foi internado na UTI mas acabou não resistindo.



Em fevereiro deste anos, Whindersson revelou que em 2023 perdeu outro filho, porém não deu muitos detalhes.

Cissa Guimarães

Cissa Guimarães | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Atriz e apresentadora, Cissa Guimarães também sofreu ao perder um fillho. Em 2010, ela e o saxofonista Raul Mascarenhas viveram momentos difíceis com a morte de Rafael Mascarenhas, de 18 anos, vítima de um atropelamento em um túnel interditado no Rio de Janeiro.