Em pausa na carreira, Nattan mostra vídeos em que aparece sem voz | A TARDE

O cantor Nattan, que anunciou uma pausa na carreira para cuidar da voz, divulgou nesta quinta-feira, 4, vídeos onde ele aparece tentando cantar e a voz não sai. A sua fonoaudióloga aparece ao lado dele em alguns momentos e o cearense ainda mostrou que tomou injeção em casa para tentar fazer o show de pré-réveillon em Recife.

“Dia 21 de dezembro, 1h42 da madrugada. Eu tinha acabado de descer do palco aqui no show de Natal, na formatura, para o camarim descer do palco sem voz total. Dez minutos depois eu fui falar e a voz estava um pouco normal, rouca, mas normal”, contou o cantor.

“Essa foi a foto tomando injeção em casa, para tentar fazer o show de Recife. Eu estava totalmente sem voz, tentando tomar injeção no dia 30 pra ver se eu conseguia cantar”, complementou Nattanzinho sobre o show em Recife.

O artista também informou que está indo para São Paulo para identificar o problema e tentar solucioná-lo. Por fim, prometeu manter os fãs informados sobre o tratamento.

“Estou indo para São Paulo vou começar meu tratamento. Não sei quantos dias vou passar lá, mas vou falando com vocês ou explicando como vai ser o tratamento, vou mostrar tudo para vocês aqui. Se Deus quiser logo logo vai estar tudo bem, vou voltar pra cantar para vocês, fazer show, levar alegria e trabalhar novas músicas, se Deus quiser”, concluiu o forrozeiro.

Confira um dos vídeos:





Reprodução | Redes Sociais