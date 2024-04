Equipe de Davi é criticada por cobrar assinatura no Insta; entenda | A TARDE

A equipe de Davi Brito, o mais novo milionário do pedaço, está sendo duramente criticada nas redes sociais após divulgar na noite de quinta-feira (18) que os fãs do campeão do BBB 24 terão acesso a conteúdos exclusivos no Instagram mediante o pagamento de R$ 2,90 via assinatura.

A informação foi compartilhada nos stories do Instagram de Davi. Na mensagem, os seguidores do ex-brother foram informados de que os assinantes terão acesso a um selo de assinante e aos bastidores da vida do baiano ao desembolsar a grana.

Repercussão na web e campanha "Fora Raquel"

Rapidamente, o assunto ganhou o X (antigo Twitter) com as campanhas "FORA RAQUEL" e "ASSESSORIA PRO DAVI", com milhares de pedidos pela saída de Raquel, irmã de Davi do controle da assessoria do ex-BBB 24.

"Gente, pelo amor de Deus. Alguém para cuidar [profissionalmente] do Davi? Isso não pode acontecer", reclamou um perfil. "Estão querendo cobrar para ver stories dele, acredita?", questionou outro.

"O Davi está muito mal assessorado, mas muito mesmo", acrescentou um terceiro. "Fora Raquel! Assessoria pro Davi", disparou um rapaz.