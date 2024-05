Esposa faz revelação sobre estado de saúde de Tony Ramos; confira | A TARDE

Esposa do ator Tony Ramos, Lidiane Barbosa falou sobre o processo de recuperação do artista de 75 anos, que precisou ser submetido a duas cirurgias no cérebro devido a um sangramento intracraniano.

Durante entrevista ao programa Encontro, da Rede Globo, ela explicou que Tony Ramos está em processo de evolução. No entanto, o veterano da emissora ainda não está podendo andar, mas por orientações médicas.

“Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi tudo muito rápido, muito preciso. Graças a Deus, ele já está lúcido, só não está saindo da cama, porque tem que ficar deitado, horizontalmente, para voltar a andar”, explicou.

Lidiane disse ainda que o marido está se alimentando bem e que tudo vai dar certo. Por fim, ela ainda agradeceu o carinho dos fãs e de todos que se preocuparam.

Tony Ramos foi internado no hospital na quinta-feira, 16, após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações. No mesmo dia, foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano.

