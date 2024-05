Tony Ramos apresenta hematomas no crânio e passa por nova cirurgia | A TARDE

O ator Tony Ramos precisou passar por uma nova cirurgia neste domingo, 19, após apresentar hematomas no interior do crânio. Ele foi operado no Hospital Samaritano Botafogo, pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer.

LEIA TAMBÉM

Tony Ramos tem alta da UTI e é transferido para Unidade Semi-intensiva



Denise Fraga revela estado de Tony Ramos após cirurgia

Tony Ramos está lucido e respira sem aparelhos, diz boletim médico

Esposa de Tony Ramos atualiza estado de saúde do ator: “Está ótimo”



Em boletim médico divulgado neste domingo, a unidade de saúde informou que o ator encontra-se acordado e que respira sem a ajuda de aparelhos.



“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/5), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”, descreveu o boletim emitido pela unidade de saúde.



Aos 75 anos, Tony Ramos foi internado na última quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele teve de passar por uma cirurgia às pressas para controlar um hematoma subdural, um tipo de sangramento intracraniano.

Publicações relacionadas