Ex-affair de Anderson, MC diz que vai ao cemitério se despedir | A TARDE

May, mulher trans que antes se identificava como MC Maylon e que teve um relacionamento com o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, disse que gostaria de se despedir do cantor, o qual morreu na última sexta-feira, 26, mas afirmou que foi impedida pela família de comparecer à cerimônia.

>>> MC que acusou Anderson Leonardo de estupro lamenta morte do cantor

O velório e sepultamento de Anderson foi no domingo, 28, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. May se diz grata pelo cantor pelos momentos especiais que compartilharam e que pretende ir visitá-lo após o sepultamento.

“Vou toda de preto. Querendo ou não, fiquei conhecida através do Anderson. Ele só confessou que ele era um homem bi após ele ter falado que fez relação comigo. Ele me defendia e agora está morto. Morto entre aspas porque ele ganhou um lugar lá no céu”, disse. “Hoje duas coisas vão ficar de recordação: a tatuagem dele que ainda está no meu corpo e o cachorro yorkshire que ele me deu que eu tenho até hoje. Nenhuma mulher que ele se envolveu tem essa tattoo que fiz”, completou.

O relacionamento de May e Anderson foi marcado por uma série de eventos tumultuados, incluindo acusações graves de estupro feitas por ela contra o cantor. Em meio a essas alegações e a negação do cantor, o relacionamento entre os dois se desdobrou publicamente. May disse que ficou muito frustrada por não poder se despedir de Anderson como desejava.

“A família dele não me deixou ir ao velório, gostaria muito que eles me aceitassem. Hoje é o pior dia da minha vida, por não poder me despedir da pessoa que amei um dia. Queria dar um último beijo nele, um adeus”, desabafou ela no domingo.

À época das acusações, o cantor negou veementemente ter cometido algum crime. “Eu não preciso estuprar ninguém, não. Não preciso”, disse Anderson, revelando na época ser bissexual. Depois disso, ele acionou a Justiça para que o MC não o citasse mais na web. Anderson Leonardo alegou que as relações sexuais com o bailarino foram consensuais e, no depoimento à polícia, disse estar sendo vítima de chantagens pelo jovem.

Na ocasião, MC Maylon admitiu que teve sexo consensual com o cantor antes do suposto estupro que ele afirmou à polícia ter sofrido. "Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era o caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro”, disse.