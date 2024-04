Ex-BBB Cara de Sapato processa Globo e pede R$ 50 mil | A TARDE

O lutador Cara de Sapato está processando a Globo e pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. A ação não tem a ver com a expulsão dele do BBB 23 por importunação sexual à mexicana Dania Mendez.

Segundo o F5, o atleta reclama de veículos do grupo que noticiaram um suposto relacionamento com Amanda Meirelles, vencedora da edição que ele integrou. Cara de Sapato teria alegado que foi surpreendido quando veículos da Globo publicaram que ele e Amanda haviam mantido o relacionamento em segredo após saírem do Big Brother e o mesmo teria terminado com ela em agosto do ano passado.

Quando o suposto fim de namoro foi noticiado, Cara de Sapato chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais para desmentir que tivesse um relacionamento com Amanda. O post foi anexado aos autos do processo.

O processo corre na 28ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Procurada. Ainda não há uma data para o julgamento, mas é esperado que antes, a Justiça do Rio tente uma audiência de conciliação entre as partes.

Além da indenização, o ex-BBB pediu uma retratação nos mesmos veículos da Globo que publicaram a informação.