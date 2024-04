Ex do filho de Gal ameaça fazer 'exposed': "metido a famoso" | A TARDE

A jovem Lu Tonani usou as redes sociais para desabafar sobre o fim do relacionamento que viveu com o filho da cantora Gal Costa. Ele assumiu namoro com a mãe de Lu, Daniela Marcilio Tonani, e recentemente, a moça ameaçou fazer um ‘exposed’ das atitudes de Gabriel Costa.

“Deus, me tira essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo", escreveu.

Ainda não se sabe há quanto tempo Daniela e Gabriel estão juntos, ou se houve uma traição, mas as publicações de Lu foram feitas no começo deste ano. Segundo a jornalista Inês Aparecida, o romance entre sogra e genro começou através de uma suposta revelação em um Centro Espírita.

A mulher, que é 30 anos mais velha que o filho de Gal, teria feito um convite para ele ir ao centro religioso para tentar se comunicar com a artista, que morreu em novembro de 2022. Chegando ao local, um “espírito” teria dito que eles eram um casal em outra encarnação.

A relação entre mãe e filha ficou muito abalada depois que Daniela Tonani assumiu um namoro com o ex-genro. Decepcionada, Lu também havia dito que pretendia falar sobre o que a mãe dela fez para as pessoas: "Vontade de expor as atrocidades que a minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo".

As postagens da moça foram feitas no 'X', o antigo Twitter, e só vieram à tona porque Wilma Petrillo, ex-empresária e viúva de Gal, citou a situação durante uma entrevista ao programa Fantástico, alegando que Gabriel Costa estaria sendo influenciado pela atual namorada a brigar pela herança.

Com a repercussão, Lu Tonani resolveu fechar a conta nas redes sociais para ter mais privacidade. Apesar de ter cogitado abrir o bico sobre o caso, ela ainda não se pronunciou sobre o assunto publicamente.