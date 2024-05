Ex-esposa de Anderson Molejo desabafa sobre o luto: "Destruída" | A TARDE

Paula Cardoso, ex-mulher de Anderson Leonardo, desabafou sobre a morte do vocalista do Molejo. Em reflexão sobre o luto, compartilhada nas redes sociais nesta segunda-feira (29), ela dividiu com os seguidores uma foto do cantor ao lado da filha do casal, Alice, de três anos.

"Foto mais linda, que representa muito a ligação e o amor entre vocês… ainda tento reunir forças pra encarar tudo, mas agora só me sinto cansada, destruída e com muita saudade de você!”, iniciou Paula Cardoso.

Em seguida, a mãe da filha de Anderson relatou não estar conseguindo ter forças para ultrapassar o luto. “Sei que devo seguir pela Alice, mas agora só quero chorar… que Deus me dê forças para seguir em frente!", finalizou Paula na legenda da publicação.

Anderson Leonardo faleceu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, devido a um câncer na região inguinal. O artista, que lutava contra a doença desde 2022, estava internado há mais de um mês devido a complicações da doença.

Veja: