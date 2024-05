Relembre os maiores sucessos do Molejo na voz de Anderson Leonardo | A TARDE

O Brasil se despediu hoje do cantor, compositor e instrumentista Anderson Leonardo, que faleceu nesta sexta-feira, 26, vítima de um câncer inguinal, que enfrentava desde 2022. Vocalista do grupo de pagode Molejo, que viveu o auge nos anos 1990, o artista marcou gerações interpretando músicas como: Brincadeira de Criança, Cilada e Dança da Vassoura. Sucessos que encantaram multidões pelas interpretações e irreverência do cantor.

Em momento em que outros grupos de pagode faziam sucessos com músicas românticas, o grupo formado por Anderson e mais cinco amigos (Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera), fazia sucesso no país com letras divertidas e dançantes, sem deixar de lado algumas românticas.

Confira algumas das músicas de maior sucesso da banda cantadas por Anderson Leonardo:

1. Brincadeira de Criança







2. Dança da Vassoura







3. Cilada







4. Paparico







5. Caçamba







6. Samba Rock do Molejão







7. Samba Diferente







8. Voltei







9. Personal







10. A Bruxa está solta







