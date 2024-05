Exs BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli assumem relacionamento | A TARDE

Após rumores de que estariam namorando, o casal Ivy Moraes e Arthur Picoli, usou as redes sociais, para fazer publicações em clima de romance. Ivy publicou um vídeo nos stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira, 26, onde aparece deitada ao lado do amado. Os dois se mostraram descontraídos e brincaram com uma música de Péricles ao fundo.

A influenciadora comemorou seus 32 anos na quinta-feira, 25, e os dois passaram a data juntos, em uma viagem romântica para Pipa, no Rio Grande do Norte.



No início dos posts Arthur afirmou: “Te dando amor e você pensando em revoada”, disse ele. Ao perceber que estava sendo filmado, o ex-BBB abraçou Ivy e caiu na risada, cantando junto com o artista: “Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho”.

Já a namorada, aproveitou para falar: “Quem que canta essa música?”, perguntou. E Arthur respondeu: “Péricles que tá cantando, acho”. E ela rebateu: “Então deixa ele cantar (risos)”. No fim da gravação, os dois se aproximam como se fossem beijar, mas o vídeo para.

Apensar de os dois terem participado do Big Brother, a atuação da cada um foi em edições diferente. Enquanto Ivy esteve no BBB 20, escolhida para entrar no programa pelo público após a dinâmica da casa de vidro, Arthur participou do BBB 21, e se envolveu com a atriz Carla Diaz durante a participação.



Confira posts:

Arthur Picoli (BBB 21) e Ivy Moraes (BBB 20) assumidíssimos como namorados. ❤️ pic.twitter.com/TTRZOrli3o — Central Reality (@centralreality) April 26, 2024