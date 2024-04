Gracyanne Barbosa tem tatuagem íntima com nome de Belo; veja | A TARDE

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo pegou o público de surpresa. O casal ficou junto ao longo de 16 anos e nesse período a influenciadora fitness chegou a fazer homenagens ao cantor, com direito a uma tatuagem íntima. Gracyanne tatuou o nome do ex-marido em sua pele na região do cóccix, em 2008, no início do relacionamento deles.

Além da homenagem gravada no bumbum, Gracyanne tatuou “Belo, eu te amo” no corpo. O pagodeiro, por sua vez, fez a mesma tatoo, mas com o nome da dançarina. Após o fim conturbado do romance entre os dois, tanto o cantor quanto a atriz cobriram suas respectivas tatuagens.



Separação

Após 16 anos casados, Belo e Gracyanne Barbosa decidiram se separar e pôr um fim no relacionamento. Segundo o colunista Lucas Pasin, a decisão foi tomada há oito meses, mas eles ainda vivem na mesma casa.

Há alguns dias, fãs do cantor perceberam que ele deixou de usar aliança. Segundo o colunista, o artista prepara sua mudança para uma nova residência no Rio de Janeiro.

Segundo pessoas próximas, o relacionamento sofreu desgaste, mas Belo e Gracyanne decidiram continuar amigos.