Gracyanne diz que Belo saiu de casa sem avisar: “Estou arrasada” | A TARDE

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa segue repercutindo. A musa fitness contou que “está arrasada” com a saída de Belo da casa em que eles moravam na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações de Leo Dias, o cantor Belo decidiu se mudar para uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na mesma região.

Em uma conversa com Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne confirmou que Belo optou por antecipar a saída. Embora o cantor já tivesse planos de se mudar, a situação teria se tornado insustentável após notícias sobre episódios de traição virem à tona. Ele realizou a retirada de seus pertences da antiga residência na tarde de terça-feira, 23.

“Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, lamentou ela.

Recentemente, Gilson de Oliveira, personal trainer apontado como pivô da separação, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua relação com a musa fitness. Em entrevista ao canal do advogado Joabs Sobrinho, no Youtube, Gilson negou ter sido personal de Gracyanne.

“Nunca fui [personal da Gracyanne] (…) Eu fazia parte dos desafios porque eu tinha um preparo pra isso, tenho muita consciência corporal pra isso”, disse ele. Segundo ele, o fim do casamento de Belo e Gracyanne estava premeditado: “Algo que todo mundo sabia”.

Detalhando seu caso extraconjugal com Gracyanne, Gilson revelou que manteve relações com a musa de fevereiro a agosto do ano passado, e que os dois se encontravam uma ou duas vezes por semana, a sós, fora da academia. “Por conta das obrigações de cada um, era um relacionamento com nada forçado, sem interesses”, revelou.