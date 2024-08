Igor Kannário é dono de granja e surpreende com revelação

Igor Kannário revelou que é dono de granja - Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

O cantor Igor Kannário chamou atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (2) após revelar que, além de músico, é empresário. Dono de uma granja, o ‘Príncipe do Guetto’ chocou fãs ao compartilhar que seu empreendimento produz cerca de 4 mil ovos por dia.

A granja do famoso, chamada Aviário Caldeira, funciona há dois anos e meio. Ao tomarem conhecimento do empreendimento, os fãs não pouparam elogios ao artista, destacando a sagacidade do cantor por ‘se jogar’ em outros ramos além da música, onde já é consolidado.

“Kannário é visionário e diferenciado!”, escreveu um internauta. “Esse não foi banana que nem maioria, não. Tem uns aí que fez sucesso, mas hoje em dia tem mais a casa para morar.... Kannário e inteligente”, acrescentou outro. “Elas comem o mesmo milho da pipoca do Kannário?”, brincou um terceiro.

Veja: