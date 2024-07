Influencer é condenada por exploração sexual e tráfico humano

Kat Torres rebateu as acusações - Foto: Reprodução

A influenciadora brasileira Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres, foi condenada a oito anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro por tráfico humano e condições análogas à escravidão. Ela, que se intitulava como uma espécie de “guru espiritual”, segue presa em Bangu desde novembro de 2022, após ser detida no estado do Maine, nos Estados Unidos, e deportada ao Brasil pelas autoridades norte-americanas.

A sentença foi proferida em 28 de junho deste ano, mas só foi divulgada no domingo, 14, em um documentário da BBC. O juiz concluiu que Kat Torres atraiu Desirrê Freitas para os EUA com a intenção de exploração sexual.

Apesar de condenada no caso de Desirrê, Kat Torres é suspeita de explorar mais de 20 outras mulheres. Em abril deste ano, antes da sentença, Kat negou todas as acusações, chamando-as de mentiras, e também recorreu desta última acusação.

Rotina de exploração

Vítima alegada da “guru espiritual”, Desirrê Freitas contou tudo o que passou em um livro intitulado "@searchingDesirrê — Minha jornada pela liberdade". Ela disse que passou por exploração sexual, violência física e manipulação sob o controle de Kat Torres.



Segundo Desirrê, ela foi obrigada a se prostituir, usar drogas e até tirar o DIU para engravidar de um cliente milionário. A mulher disse que, inicialmente, não se considerava uma vítima, mas ao escrever seu livro, começou a entender o abuso que sofreu.

"Negava que era vítima, neguei por muito tempo, e depois foi um processo para entender que havia sido vítima de manipulação. Fui vendo que não foi algo da noite para o dia, foram anos, tudo planejado por ela. Quanto mais eu fui escrevendo o livro, mais eu fui entendendo. Chorei bastante escrevendo", afirmou.