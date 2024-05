Irmã de Gil do Vigor expõe briga envolvendo família de Davi e Mani | A TARDE

Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, expôs nas redes sociais uma briga envolvendo a irmã do campeão do Big Brother Brasil 24, Raquel Brito, e a ex-companheira do brother, Mani Reggo. No vídeo, compartilhado nos stories na noite de sábado, 20, ela afirma que o casal estaria terminado desde a última quinta-feira, 18, e que aconteceu um ‘barraco’ entre as duas.

"Mani pediu pra que ele não usasse o nome dela para se promover. Como ele não a defendeu da irmã, pela falta de respeito de Raquel, e ele não fez nada para defender a própria mulher que o ajudou no tempo que eles passaram junto... Que decepção, Davi", desabafou Janielly.

"Ele foi ao É de Casa e ficou falando 'ah, minha mulher', mas já estavam separados. Ele é muito esperto. A gente fez um campeão por sermos bestas", reclamou.

Davi se posicionou

Após Mani Reggo anunciar o fim do namoro, Davi se pronunciou por live na madrugada deste domingo, 21. Ele desabafou e afirmou que está disposto a conversar para “acertar alguns ponto.