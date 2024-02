Ivete abre o jogo sobre vida amorosa de Marcelo Sangalo; confira | A TARDE

A cantora Ivete Sangalo falou abertamente, em entrevista ao Leo Dias, sobre a vida amorosa de seu filho Marcelo Sangalo Cady, de 14 anos. Segundo a baiana, ela não terá ciúmes da futura nora e que a escolhida pelo herdeiro será amada por ela e família.

"O meu filho é um menino muito parceiro e a gente conversa muito. Eu me lembro aos 14 anos de idade com desejos e vontades. E somos muito parecidos. Não quero ser a mãe que atrapalha ele e que traz esse fardo. Quero ele e as namoradas felizes. Ela [a nora] será muito amada por mim", disse Ivete.

Nos últimos meses, os fatos que envolvem o filho da rainha do axé tem repercurtido bastante nas redes sociais. Para a cantora, Marcelo não precisa sofrer com esses holofotes.

"Vou ser sensacional porque o meu filho é maravilhoso e ele merece este respeito. Marcelo, embora seja o meu filho, ele é um indivíduo, né?", completou.

Recentemente, a artista brincou sobre as pretensões do adolescente e revelou o crush do filho em Anitta. A funkeira, por sua vez, "empurrou" o garoto para uma pessoa da idade dele, a artista teen Melody.