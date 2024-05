Ivete Sangalo faz doação para vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul | A TARDE

Assim como muitos brasileiros comovidos com a situação das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a cantora Ivete Sangalo decidiu fazer a sua parte e se uniu a campanha de doação. O estado tem sofrido com as fortes chuvas desde o dia 21 de abril e, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas com as enchentes.

A artista compartilhou a iniciativa nas redes sociais na sexta-feira, 10, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais e expressou toda sua solidariedade.

"É só imaginar a agonia de tantas famílias, animais e a tristeza de perder tudo. A ajuda tem que chegar. Obrigada ao grupo @supermercadosguanabara por nos ajudar na entrega com as suas carretas", escreveu ela na legenda.

Além de Veveta, outros famosos estão mobilizados para ajudar as vítimas das enchentes, incluindo o campeão do BBB 24, Davi Brito, que está no estado desde a última terça-feira, 7, e se juntou às equipes voluntárias que estão trabalhando nos locais afetados.



