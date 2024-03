Jaquelline Grohalski e Lucas Souza reatam namoro após uma semana | A TARDE

Casal formado na 15ª edição de A Fazenda, Jaquelline Grohalski e Lucas Souza decidiram reatar o namoro uma semana após ela anunciar o término.

Neste domingo, 17, eles foram flagrados juntos em clima de romance e a influenciadora confirmou que está namorando Lucas novamente.

"Voltamos, sim. Estamos aprendendo a lidar um com a rotina do outro. Ainda mais eu que tenho uma filha. Mas com respeito e cumplicidade a gente vai se ajeitando", disse Jaque em entrevista à Quem.



Na semana passada, Jaque havia usado o Twitter para contar que ela e Lucas não estavam mais juntos.

"É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que Eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor".