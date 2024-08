João Guilherme detona Daniel Alves: "Lixo, um mala"

João Guilherme, atual namorado da atriz Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator e influenciador João Guilherme, atual namorado da atriz Bruna Marquezine, foi questionado no último sábado, 27, no programa “Sabadou com Virginia” sobre qual seria o famoso mais 'mala' que já conheceu e, sem papas na língua, ele brincou e disparou: "A gente poderia fazer uma lista."

Logo após, ele citou Daniel Alves. "Mas uma figura que hoje é conhecida mundialmente como lixo, foi o Daniel Alves."

João Guilherme relembrou uma experiência negativa. "A primeira vez que eu conheci ele. Ele estava cercado de seguranças e existe uma diferença a pessoa estar com seguranças e precisa de proteção ou estar numa festa fechada, de amigos."

O namorado de Marquezine finalizou. "Eu achava aquilo muito feio. Também tive uma informação de um amigo meu que foi maltratado pelos seguranças dele."

Vale ressaltar que o jogador Daniel Alves é amigo do jogador de futebol Neymar, ex-namorado de Bruna Marquezine, que atualmente vive um romance com João Guilherme.

