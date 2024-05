Jogador que "ficou" com Pabllo Vittar já teve affair com Jojo e Conká | A TARDE

A internet foi tomada por suposições nesse final de semana após a cantora Pabllo Vittar revelar que já “ficou” com um jogador de futebol brasileiro. A revelação aconteceu no último sábado, 20, no programa “Sabadou com Virginia”, do SBT.

>> Saiba quem é o jogador de futebol que viveu affair com Pabllo Vittar

“Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol”, disse a cantora. Celso Portiolli, que também participava do quadro, questionou onde o rapaz joga. “Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, brincou a cantora, que mede 1,87m.

Pouco depois foi revelado pelo colunista Leo Dias que o jogador em questão se trata do zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos, e que mede 1,94m. Formado nas categorias base do São Paulo, ele tem com passagens por vários clubes do interior paulista.

Como profissional, o jogador somou passagens por Nacional-SP, Atromitos-GRE, Kallithea-GRE, Portuguesa-SP, Vilafranquense-POR, São Caetano e Boavista-RJ.

O último clube profissional de Polidoro Júnior foi o US Ivry-FRA, na temporada 2022/23. Sem clube, hoje o atleta faz sucesso nas redes sociais e soma mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Em 2021, Polidoro somou um breve affair com a cantora Jojo Toddynho. No entanto, a artista terminou o romance com o jogador ao descobrir que o atleta tinha outra namorada. Em outubro do mesmo ano, o zagueiro assumiu namoro com Karol Conká, mas o relacionamento terminou em setembro de 2022.